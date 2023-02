Criminoso foi preso por agentes da 19ª DP (Tijuca) e por policiais militares - Reprodução / Google

Publicado 16/02/2023 18:15 | Atualizado 16/02/2023 19:27

Rio - Luiz Felipe dos Santos Libanio, de 54 anos, suspeito de furtar a casa de um policial militar e levar a arma do agente, foi preso nesta quarta-feira (15) em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro na Tijuca, também na Zona Norte.

Luiz Felipe foi encontrado em uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar. Segundo os agentes, o suspeito pulou o muro e entrou na residência. Durante a ação criminosa, um veículo e uma motocicleta pararam perto da casa e foram embora após Luiz sair do local.

O homem levou uma pistola acautelada pela PM, dois carregadores, um revólver, munições, notebooks, dinheiro, joias, roupas e uma bolsa de viagem, que utilizou para guardar o material. Dias depois, uma pessoa jogou a pistola furtada na residência da vítima.



Após o crime, uma equipe da 19ª DP (Tijuca) levantou informações, coletou depoimentos, analisou imagens de câmeras de segurança e identificou o autor do crime. Ele foi detido por policiais militares quando saía da casa do irmão, no bairro Vila Isabel, e confessou o crime. Em depoimento, o acusado disse que vendeu o revólver para traficantes do Morro São Carlos e o restante dos objetos para desconhecidos.



De acordo com a 19ª DP, Luiz era fugitivo do sistema prisional desde 2017, quando estava no regime semiaberto. Segundo as investigações, o homem tem 14 anotações criminais entre roubo e furto.