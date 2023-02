Cartaz pede informações sobre Thiago Salgado dos Santos, suspeito de matar Tailla Ariany Santos - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 16/02/2023 16:28 | Atualizado 16/02/2023 19:20

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) apresentou, nesta quarta-feira (15), uma denúncia contra Thiago Salgado dos Santos, de 40 anos, pelo homicídio triplamente qualificado de Taila Ariany Santos , 31 anos, encontrada esquartejada dentro de uma casa em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

A vítima era uma mulher trans e trabalhava como garota de programa por meio de um site de acompanhantes. Após contratá-la para um programa sexual em sua casa, houve um desentendimento e Thiago pegou um facão para desferir 30 golpes em Taila, que morreu na hora.

De acordo com o MPRJ, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão do desentendimento ocorrido entre a vítima e o denunciado. Além disso, o homicídio também ocorreu mediante emprego de meio cruel, já que a mulher foi esfaqueada por diversas vezes. Por fim, a denúncia também afirma que o modo impossibilitou a defesa da vítima, pois a arma tinha alta capacidade para matar.

A promotoria pediu a prisão preventiva do Thiago, que segue foragido.

Relembre o caso

Taila Ariany Santos, de 31 anos, desapareceu no dia 4 de janeiro, após entrar em um carro de aplicativo na sua casa, em Duque de Caxias, para realizar um programa sexual. Após dois dias, amigos da vítima decidiram rastrear a corrida feita pelo veículo e foram até o local indicado, na Rua Gregório de Matos, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

Na casa, encontraram a jovem esquartejada e enrolada em um lenço. Além disso, Thiago estaria no local com um serrote, facão, pá e carrinho de mão, materiais que seriam utilizados para enterrar o corpo da mulher. O suspeito, no entanto, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

Nas redes sociais, Thiago chegou a publicar detalhes como teria acontecido o crime e afirmou que "apenas se defendeu". Pouco depois, a publicação foi apagada.

"Postaram minha foto, me chamando de assassino. Apenas me defendi. Ela fez algo que não podia ser feito, eu dei um tapa nela e ela reagiu, puxando uma espécie de cortante. Corri para a cozinha, peguei uma faca e aí começou. Eu não premeditei nada, porque eu faria uma coisa dessas em minha própria casa? Estava tentando recomeçar a minha vida. Essa pessoa f... minha vida e agora vou ter que ficar no tráfico", publicou o suspeito.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que atua para prender o suspeito e esclarecer a motivação do crime.