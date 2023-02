Rio tem previsão de tempo chuvoso a partir desta quinta-feira (16) - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 15:03 | Atualizado 16/02/2023 15:06

Rio – O município do Rio tem previsão de chuva moderada a forte a partir desta quinta-feira (16), com pancadas podendo atingir a cidade até o domingo (19). As informações são do Centro de Operações Rio (COR).

Segundo o sistema Alerta Rio, já nesta quinta-feira há possibilidade de até 20mm/h, e o potencial para maior volume de chuva segue aumentando até o domingo. Na sexta-feira (17), uma frente fria influencia o tempo, mantendo a previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, com volume podendo passar de 25mm/h.

Sábado (18) e domingo são os dias de maior atenção. Um sistema de baixa pressão associado ao calor, umidade e à chegada da frente fria favorecem a previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia. Durante o fim de semana, o volume de chuva poderá passar de 40mm/h ou 100mm/24h.

O COR recomenda atenção total às atualizações da previsão do tempo que serão feitas durante o período. Em caso de chuva forte, a recomendação é permanecer em local seguro, evitar áreas alagadas e locais abertos. Em caso de rachaduras, trincas ou qualquer abalo nas residências é essencial acionar a Defesa Civil, no telefone 199. Em caso de acionamento de sirenes, procure um ponto de apoio.