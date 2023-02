Condomínio onde ocorreu o crime, na Barra da Tijuca - Google Street View

Publicado 16/02/2023 14:56 | Atualizado 16/02/2023 15:07

Rio - A Polícia Civil pediu a prisão do empresário Nilson da Costa Ritto Júnior, suspeito de atirar contra um vigilante no último dia 7 dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com a investigação da 16ª DP (Barra da Tijuca), o crime foi cometido por motivo fútil e superficial — Nilson teria disparado enquanto aguardava a abertura do portão do condomínio.

À época, policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência dentro do prédio localizado na Rua Antônio Arthur Fraga, mas o empresário fugiu antes da chegada dos agentes. O homem teria atirado várias vezes contra o vigilante após uma discussão entre eles. O segurança reagiu, mas ninguém ficou ferido durante a ação.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está em análise na Justiça. Questionado sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que não encontrou processo com o nome do suspeito e que o caso pode estar em segredo de Justiça, em fase de inquérito.