Mulher é filmada durante discussão com entregador de comida no Leblon, na Zona Sul do Rio - Reprodução/ Redes sociais

Mulher é filmada durante discussão com entregador de comida no Leblon, na Zona Sul do RioReprodução/ Redes sociais

Publicado 27/02/2023 21:30

Rio - Um entregador de aplicativo de comida denunciou nas redes sociais uma discussão que teve com uma cliente no Leblon, Zona Sul do Rio, na noite do último domingo (26). A mulher, que não teve o nome divulgado, aparece em um vídeo se recusando a apresentar o código para liberação do sorvete que havia pedido na plataforma online para o entregador, identificado apenas como Breno.



O trabalhador, então, tenta pegar de volta a embalagem com o produto, mas a mulher se recusa a devolver e o clima fica cada vez mais tenso entre os dois. A moradora grita pelo segurança do condomínio, que chega na discussão tentando amenizar a situação. A moradora e o entregador ameaçam chamar a Polícia Militar.

Logo em seguida a mulher consegue rasgar a embalagem e entra no elevador segurando o sorvete na mão. Toda a cena foi gravada pelo próprio entregador e divulgada inicialmente em um grupo de moradores na Zona Sul do Rio. Veja o vídeo:

Mais uma confusão entre motoboy e cliente de Ifood.



Moradora do Leblon se recusou a informar o código do iFood ontem para o entregador e quis pegar o lanche na bronca causando uma grande confusão no prédio. pic.twitter.com/dd4PmkFeQn — Informe RJO (@InformeRJO) February 27, 2023

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada pra verificar a ocorrência. A Polícia Civil ainda não informou se o caso foi registrado. A reportagem também procurou os envolvidos que aparecem nas imagens, mas ninguém foi localizado. O espaço está aberto para manifestação.