As quatro vítimas foram encaminhadas para a UPA do Cabuçu, em Nova Iguaçu - Google Street View

Publicado 27/02/2023 19:37

Rio - Um homem morreu e outras três ficaram feridas depois de serem esfaqueadas em uma briga na noite deste domingo (26) no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Informações preliminares apontam que Diego Rodrigo Vicente Santos, de 35 anos, tentou separar uma briga entre vizinhos e foi atingido. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas morreu na madrugada desta segunda-feira (27), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com a SES, outras duas vítimas já tiveram alta. Uma mulher foi liberada depois de avaliação médica e um outro homem teve alta à revelia, ou seja, deixou a unidade por conta própria, sem liberação dos médicos.

Já a jovem Raquel Henrique Alves, de 22 anos, deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) ainda no domingo (26), transferida da UPA de Cabuçu com lesão provocada por arma branca na região torácica. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que a paciente fez exames de emergência e está internada, tratando do ferimento. O estado de saúde é estável.

Um casal, que não teve a identidade revelada, é o principal suspeito de cometer os crimes. Segundo a Polícia Civil, o homem e a mulher já foram identificados. As vítimas e outras testemunhas foram ouvidas. A investigação segue em andamento.