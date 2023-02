Jéssica Silva Ramos, mãe de Hallan Luis Silva, de 7 anos, presta depoimento na 20ª DP (Vila Isabel) - Divulgação

Jéssica Silva Ramos, mãe de Hallan Luis Silva, de 7 anos, presta depoimento na 20ª DP (Vila Isabel)Divulgação

Publicado 27/02/2023 21:55 | Atualizado 28/02/2023 08:39

Rio - Jéssica Silva Ramos, mãe de Hallan Luis Silva Ramos, de 7 anos, compareceu no início da noite desta segunda-feira (27) na 20ª DP (Vila Isabel) para prestar depoimento sobre o ocorrido. Bastante abalada, ela entrou na delegacia com o rosto coberto e sem falar com a imprensa. O menino morreu no domingo (26) após cair de uma altura de quatro metros do apartamento onde morava no Andaraí , Zona Norte do Rio. De acordo com informações do Registro de Ocorrência, a queda aconteceu quando a criança tentava passar do próprio quarto para o da avó pela janela.

O delegado Fabio Luiz da Silva, responsável pelas investigações, também ouviu outras pessoas para tentar esclarecer o ocorrido . Testemunhas contaram em depoimento que o menino Hallan e seus irmãos de 8 e 4, costumavam ficar sozinhos no apartamento. O menino vivia na residência com os irmãos, a mãe, a avó Marise Alves da Silva e o tio, Luís Felipe Silva Ramos. Entretanto, nenhum dos três adultos estava no imóvel no momento do acidente.

A síndica do condomínio contou em depoimento que era madrinha de Hallan e chamada de "vovó" pelos três irmãos, porque ajudou a criá-los. Segundo ela, a avó das crianças não estava em casa porque trabalha todos os dias, inclusive aos domingos, como cuidadora de idosos para ajudar a sustentar a filha e os netos. A mulher relatou ainda que Jéssica trabalha no setor administrativo de uma rede de hospitais e que cuida bem dos filhos, mas que costuma deixar os meninos sozinhos para sair com os amigos e ir para baladas aos fins de semana.

A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia. Jéssica pode responder na Justiça por abandono de incapaz. O corpo do menino foi liberado no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio e deverá ser sepultado na terça-feira (28). A família não informou o local e horário do enterro.

Mãe se pronuncia nas redes sociais

Jéssica publicou uma mensagem em suas redes sociais negando que tenha deixado os filhos sozinhos em casa. No entanto, não deu maiores detalhes sobre o responsável que estava com as crianças. "Eu não vou mais vir tocar nesse assunto, só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos!"