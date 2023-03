Homem é preso suspeito de agredir e atropelar a ex-companheira na Baixada Fluminense - Reprodução/TV Globo

Publicado 28/02/2023 08:38 | Atualizado 28/02/2023 14:34

Rio - Um homem foi detido, na noite desta segunda-feira (27), suspeito de agredir e atropelar uma mulher com quem se relacionava, no bairro 25 de agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi preso em flagrante por policiais da Delegacia da Mulher (Deam), onde a vítima registrou o caso.



Ela contou aos policiais que ele se enfureceu e passou por cima dela com a moto, agarrou-a pelo cabelo e deu tapas no rosto da vítima. Segundo o depoimento dela na delegacia, as agressões começaram depois que a mulher pediu que ele pagasse o tratamento alérgico do filho de 2 anos deles, que corre risco de vida sem os remédios.

Em sequência às agressões, o suspeito teria arrastado a mulher para dentro de casa e dado mais socos nas costas dela.

Em nota, a Polícia civil informou que o homem negou as agressões, mas permaneceu preso e vai responder por lesão corporal.