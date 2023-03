Rachel Gutierrez, 87, foi uma das vacinadas no primeiro dia de campanha - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 28/02/2023 13:39

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) aplicou a vacina bivalente contra covid-19 em 19,3 mil pessoas que compõem o grupo prioritário, na segunda-feira passada (28), no primeiro dia de campanha na cidade.



O grupo prioritário atende idosos com 85 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas a partir de 60 anos nesta primeira fase da campanha. O Ministério da Saúde dividiu os grupos prioritários em cinco fases e a vacinação será feita de forma escalonada e em etapas.