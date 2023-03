Pedregulho cai e interdita pista da Rio-Santos, na altura de Praia Brava, na Costa Verde do Rio - Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:24 | Atualizado 28/02/2023 21:25

Rio - A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-101 (Rio-Santos) da Praia Grande, em Ubatuba, até a cidade do Rio, interditou totalmente o trecho entre o km 542,3 e 518,5, região da Praia Brava, em Angra dos Reis, no início da noite desta terça-feira (28).

Um núcleo de chuva que passou pela Costa Verde do Rio, por volta das 19h, assustou motoristas que passavam na Rio-Santos, no sentido Praia Brava, após Barlavento. Um vídeo, gravado por um motorista que passava na região, mostra um pedregulho que desceu da costa, atingindo a pista. Até o momento não há informação de feridos.

Veja o vídeo:

Outros acidentes podem acontecer por conta das chuvas fortes que castigaram a região de Ubatuba, em São Paulo, nos últimos dias.



Está previsto uma vistoria dos órgãos responsáveis para a manhã de quarta-feira (1º) para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado. "O objetivo é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra como aconteceu em abril do ano passado", disse em comunicado a CCR-RioSP.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare em um posto de serviço.