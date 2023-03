Prefeito Eduardo Paes comemora afastamento do juiz federal Marcelo Bretas, nesta terça-feira (28) - Reprodução/ O DIA

Publicado 28/02/2023 19:20



Rio - O prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, disse estar aliviado com a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em afastar o juiz federal Marcelo Bretas do cargo. A decisão foi obtida nesta terça-feira (28), por 11 votos a 4 . Bretas é alvo de três reclamações disciplinares no CNJ, entre elas está um processo aberto por Paes, que reclamou ter sido prejudicado intencionalmente pelo juiz na eleição de 2018 para o governo do Estado do Rio. Na ocasião, o magistrado foi responsável por homologar a delação premiada que envolvia Paes em um suposto esquema de propinas.

"Um juiz não pode agir com parcialidade, perseguir politicamente quem quer que seja e interferir no processo eleitoral para beneficiar seus amigos. Hoje, cinco anos depois, de alguma forma, fico aliviado. Aliviado por ver que a justiça está sendo feita e a verdade sobre a minha honra ter sido esclarecida. De ver que as instituições seguem firmes, reparando equívocos do passado e preservando a democracia", escreveu o prefeito em sua rede social.

Paes citou ainda a proximidade entre Bretas e o ex-governador Wilson Witzel na época do ocorrido. "O objetivo era evidente: favorecer seu amigo, o ex-juiz Wilson Witzel, com quem mantinha relações próximas, exibidas descaradamente nas redes sociais de ambos. O meu processo contra o juiz Bretas não tem a intenção de modificar o passado, mas pode impedir que casos como este voltem a se repetir. Que a decisão do CNJ sirva de lição para que não tenhamos mais a inaceitável manipulação judicial no processo eleitoral", finalizou.

O juiz Marcelo Bretas, por meio de seus advogados no processo, nega qualquer irregularidade.