O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu), onde os presos permaneceram à disposição da JustiçaDivulgação

Publicado 28/02/2023 18:25 | Atualizado 28/02/2023 19:04

Rio - Um trio de suspeitos foi preso, na tarde desta terça-feira (28), após assaltar um escritório de advocacia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles foram identificados como Cleiton de Campos Pereira, Davi Reis da Silva e Leonardo de Andrade Lima. Entre o grupo, somente Cleiton tinha ficha criminal.

De acordo com agentes do Segurança Presente, a vítima do roubo avisou uma viatura logo após do crime acontecer. Diante do fato, os policiais fizeram um cerco nas proximidades e conseguiram pegar os criminosos em um carro, modelo Siena cinza.

Com eles foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, em posse do Cleiton, e dentro do veículo cinco aparelhos celulares, dois relógios, uma aliança de ouro e uma quantia de R$ 2.638 em espécie.

Eles foram algemados e encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde permaneceram presos à disposição da Justiça.