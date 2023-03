Diego Rodrigo Vicente dos Santos, de 35 anos, tentava apartar briga entre os vizinhos quando foi morto - Reprodução/Redes Sociais

Diego Rodrigo Vicente dos Santos, de 35 anos, tentava apartar briga entre os vizinhos quando foi mortoReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/02/2023 18:09 | Atualizado 28/02/2023 19:13

Rio - O casal envolvido em briga de vizinhos no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na qual uma pessoa morreu após ser esfaqueada e outras três ficaram feridas , já foi identificado e é considerado foragido pela Polícia Civil. De acordo com investigações da 56ª DP (Comendador Soares), os dois são procurados desde o fim da noite do domingo passado (26), quando aconteceu a confusão que tirou a vida de Diego Rodrigo Vicente Santos, de 35 anos.

De acordo com o delegado Evaristo Pontes, titular da 56ª, a dupla vivia há pouco mais de dois meses em uma vila, onde moravam outras famílias, mas discutia com frequência com vizinhos. "Eram reclamações diversas como por deixar portão aberto e também por som alto", detalhou o delegado.

Relatos das testemunhas detalham que o casal havia acabado de chegar, na noite de domingo, quando uma nova discussão se iniciou os vizinhos. Durante o bate-boca na área comum do terreno, uma das vizinhas, alvo de críticas do casal, teria dado um tapa na cara na mulher suspeita. Na sequência, o companheiro dela teria retornado com a faca.

Diego, que também morava na vila, passava no momento da confusão e resolveu intervir para evitar que algo pior acontecesse e acabou sendo esfaqueado. Outras duas pessoas, ainda sem identificação confirmada, e uma mulher, identificada como Raquel Henrique Alves, de 22 anos, ficaram feridas.

As três foram socorridas para a UPA de Cabuçu. Duas foram liberadas, mas Raquel, que teve ferimentos graves, precisou ser transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a Polícia Civil, o casal é natural de outro estado.