Governador Cláudio Castro fará o encerramento do evento, que acontece no auditório do Hotel Prodigy - Carlos Magno

Publicado 01/03/2023 00:01

Rio - Nesta quarta-feira (1), os jornais O DIA e Meia Hora realizam o 'Desenvolve RJ', seminário que tem como objetivo apresentar os resultados e avanços obtidos no Estado do Rio de Janeiro nos últimos dois anos em termos de desenvolvimento econômico e debater novos caminhos para atrair mais investimentos que gerem empregos e renda para a população fluminense. O evento acontece a partir das 9h no auditório do Hotel Prodigy, no Aeroporto Santos Dumont, com a presença do governador Cláudio Castro e do vice-governador, Thiago Pampolha.

"Inúmeros indicadores comprovam a retomada econômica do estado. Temos hoje um Rio de Janeiro organizado, com a credibilidade resgatada, competitivo economicamente, e com uma gestão empenhada em promover o crescimento socioeconômico baseado na sustentabilidade. O reaquecimento da economia é uma realidade em todos os cantos do território fluminense" afirma Cláudio Castro.

O primeiro painel, 'Rio de Janeiro - Um estado de grandes oportunidades de investimentos', será composto por Luiz Césio Caetano, vice-presidente e presidente em exercício da Firjan; Rogério Zampronha, CEO da Prumo, responsável pelo Porto do Açu; Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae Nacional; e Vinicius Farah, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

"A política pública fluminense atraiu negócios que são referência no mundo, como a americana Amazon, a mexicana Kavak e a suíça Zurich Airport. Atualmente, o Rio de Janeiro tem mais de R$ 100 bilhões em investimentos públicos e privados em andamento, em todo o estado, e 1,7 milhão de empresas ativas. Sem sombra de dúvida, a economia fluminense é hoje uma das mais dinâmicas do Brasil", afirma o secretário Farah.

Na sequência, o debate 'Rio de Janeiro: um mar de oportunidades' reunirá Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); André Sochaczewski, assessor do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro; Edésio Teixeira Lima Junior, presidente da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON); e Marcos Bastos, coordenador de Oceanografia da Uerj.

"O Rio de Janeiro é o maior produtor nacional de gás natural e de petróleo. A economia do mar, que abarca desde a atividade da pesca à indústria do petróleo, incluindo turismo, defesa e segurança, é estratégica para o estado. O 'Desenvolve RJ' promoverá a reunião de representantes do setor público, privado e da sociedade civil para debatermos oportunidades de novos investimentos no estado, que trarão mais empregos e renda", afirma o secretário estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal.

Após intervalo, o 'Desenvolve RJ' será retomado às 13h30. O primeiro painel da tarde será 'Compra RJ - valorizando o empreendedor fluminense', que contará com Brunno Eudes, gerente de Micro e Pequenas Empresas da Agerio; Julio Cezar Rezende, diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae RJ; Fernanda Curdi, superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; e Pedro Teixeira, vice-presidente da Ternium.

O último debate do evento, 'Rio de Janeiro – Nossa vocação é gerar energia', será composto por Flávio Rodrigues, vice-presidente de Relações Corporativas da Shell Brasil; Paulo Henrique Van der Ven, vice-presidente de Operações Compartilhadas da Equinor Brasil; Rafael Chaves, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras; Daniel Lamassa, subsecretário adjunto de Energia; e Hugo Leal, secretário de Energia e Economia do Mar.