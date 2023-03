Moradores registram chuva forte na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na noite de terça-feira (28) - Reprodução/ Redes sociais

Moradores registram chuva forte na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na noite de terça-feira (28)Reprodução/ Redes sociais

Publicado 28/02/2023 21:42 | Atualizado 28/02/2023 21:52

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 20h55 desta terça-feira (28), devido ao registro de chuva moderada em Sepetiba (24,0 mm/h) e Santa Cruz (10,4mm/h). Chove forte a muito forte na Grota Funda, Grande Méier (14.6 mm), Irajá (13 mm), Alto da Boa Vista (12 mm), Vidigal (09 mm), Madureira (07 mm), Rocinha (06.8 mm) e Piedade (06.6 mm).



Muita chuva Rocinha pic.twitter.com/sTf8A67c3g — Zuleika de Araujo (@zuleikasaraujo) March 1, 2023

A orientação é para que moradores não saiam de casa e evitem deslocamentos. Motoristas também devem redobrar à atenção.

No momento, núcleos de chuva atuam na Zona Oeste e na Zona Norte do Rio, com previsão de intensificação da chuva em alguns pontos, principalmente da Zona Oeste, devido à instabilidades que se aproximam na Baía de Sepetiba. Há previsão de formação de núcleos de forma rápida já na cidade devido ao calor e instabilidades.

A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte nesta noite de terça-feira (28) para as próximas horas. Há bolsões d'água na Avenida das Américas, sentido Santa Cruz, na altura da Estação Recreio Shopping do BRT, e na pista central da Avenida Brasil, sentido centro na altura do Trevo das Margaridas em Irajá. As equipes da Prefeitura foram acionadas.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Recomendações