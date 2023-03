Com os criminosos, a PM apreendeu três facas e uma tesoura - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/02/2023 12:24 | Atualizado 28/02/2023 12:41

Rio - Policiais do 3° BPM (Méier) prenderam, na madrugada desta terça-feira (28), no Engenho Novo, Zona Norte da cidade, dois criminosos que tentavam furtar um estabelecimento comercial no bairro. Eles foram surpreendidos pelos militares no momento do crime e detidos em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do batalhão do Méier foram acionados para atender uma ocorrência de furto, no bairro do Engenho Novo. No local, os policiais identificaram os dois suspeitos.

Com os criminosos, os militares apreenderam três facas, uma tesoura, três monitores e cabos elétricos. A ocorrência foi encaminhada para a 19° DP (Tijuca).