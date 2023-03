Itens apreendidos com os criminosos que estavam no interior do veículo - Reprodução

Publicado 28/02/2023 10:51 | Atualizado 28/02/2023 13:13

Rio - Três criminosos foram baleados, no fim da noite desta segunda-feira (27), após atacarem a tiros agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR0-40, no município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Os homens estavam em um carro roubado e não obedeceram a uma ordem de parada.

De acordo com a PRF, um veículo tentou fugir pelas ruas do bairro Doutor Laureano, e durante a perseguição, os suspeitos atiraram diversas vezes contra a equipe, que revidou, iniciando uma troca de tiros na localidade.

Após o confronto, o veículo em que os criminosos estavam acabou colidindo com um outro carro, que estava estacionado em cima de uma calçada. No local, os agentes constataram que os três ocupantes estavam feridos. O Quartel de Bombeiros de Duque de Caxias foi acionado e encaminhou os suspeitos para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.

A região foi cercada até a chegada do socorro médico e realização da perícia policial. No interior do carro, foi apreendido um revólver calibre 38mm, um simulacro de pistola, um dispositivo de bloqueador de sinal e um rádio transmissor de comunicação.



Durante a fiscalização, as investigações apontaram que a placa do veículo não correspondia com os outros sinais identificadores, com registro de roubo do começo desse mês de fevereiro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.