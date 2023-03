A inscrição para o Provão Ceja é gratuita e deve ser feita até o dia 14 de abril - Diculgação

Publicado 28/02/2023 11:15

Rio - Estudantes interessados em concluir os ensinos fundamental e médio já podem se inscrever para o exame estadual de certificação da Rede Ceja, Centro de Educação de Jovens e Adultos, conhecido como “Provão do Ceja”. Serão 500 vagas por escola, totalizando 29 mil, e é preciso ter matrícula ativa para fazer a prova, que será aplicada em maio.

A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 14 de abril, na secretaria de uma das 59 escolas da rede estadual que integram a Rede Ceja, administrada pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O candidato vai poder se inscrever em um único nível de ensino (fundamental ou médio).

“A Rede Ceja promove mais uma oportunidade para quem deseja concluir os ensinos fundamental e médio através da realização do exame estadual de certificação. Dá tempo de aprofundar os estudos e, em maio, fazer a prova e sair com o diploma em mãos. E, aqueles que ainda não estão matriculados, não podem perder tempo e devem procurar a escola para efetivar a matrícula e ter a chance de participar do Provão do Ceja”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

O certificado será concedido ao aluno que passar na prova, a ser realizada por área de conhecimento: Ciência da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química), Matemática e suas Tecnologias (Matemática), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Geografia e História) e Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa). Os parâmetros de avaliação e certificação são os definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Portaria institui normas de avaliação, desempenho e certificação dos alunos da Rede Ceja

Essa é a segunda edição do Provão do Ceja, que voltou a ser realizado após 20 anos com a publicação da portaria nº 569 de 26 de maio 2022, que definiu normas de avaliação do desempenho escolar e estabeleceu regras para a regularização da vida escolar dos alunos da Rede Ceja no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira portaria, após a criação, em 29 de maio de 1980, da modalidade de ensino em que a rede funciona (metodologia semipresencial), que trata exclusivamente da avaliação e da criação de exames de certificação.