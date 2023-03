Influenciador digital é preso suspeito de abusar sexualmente da afilhada - Reprodução

Publicado 28/02/2023 10:39

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (28), um homem suspeito de abusar sexualmente da afilhada em Cabuçu, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o influenciador digital, cuja identidade não foi revelada, mas com mais de 350 mil seguidores no Kwai, um aplicativo de vídeos curtos, teria abusado sexualmente da afilhada durante dois anos.

Atualmente com 10 anos, a menina decidiu revelar aos pais que sofreu abusos quando ela tinha entre sete e nove anos. O suspeito aproveitava-se da confiança dos compadres para passar algumas noites na casa da família e cometer os delitos.

Encorajada pela atitude da vítima, a irmã, que atualmente tem 17 anos, relatou que também sofrera abusos sexuais por parte do suspeito, quando tinha doze anos. Um novo inquérito foi instaurado para apurar esse novo crime.

"O autor utilizava da confiança dos compadres para cometer os abusos sexuais. Esses abusos ficaram comprovados na nossa investigação e, após a prisão preventiva decretada, começamos um trabalho de inteligência para poder localizá-lo. O suspeito responderá pelo crime de estupro de vulnerável, que tem pena entre 8 e 15 anos", afirmou o delegado da 50ª DP (Itaguaí), Marcos Santana Gomes, responsável pelo caso.