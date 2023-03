Polícia Militar e Civil fazem operação conjunta em comunidades de São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/02/2023 14:20 | Atualizado 28/02/2023 18:53

Rio - Quatro suspeitos foram presos em uma operação conjunta, entre as polícias Militar e Civil, que ocorre desde a manhã desta terça-feira (28) nas comunidades da Coruja e do Martins, em São Gonçalo. Além das quatro prisões, houve apreensão de drogas e de dois radiotransmissores.

Além disso, com apoio da Guarda Municipal, foram apreendidas 58 motocicletas.

Agentes da 73° DP (Neves) realizaram a ação com policiais do 7° BPM (São Gonçalo) em dois morros no bairro Neves, em São Gonçalo.