Esquina da Rua Amélia Carvalho, no Engenho do Roçado, onde ocorreu o acidente - Google Street View

Publicado 28/02/2023 08:21 | Atualizado 28/02/2023 08:58

Rio - Um casal de idosos ficou ferido durante uma explosão de um botijão de gás em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta segunda-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de São Gonçalo foi acionado às 19h11 para a ocorrência na Rua Amélia Carvalho, 186, no bairro Engenho do Roçado.

Delmir Rangel, de 76 anos, e Neide de Souza, 82, estavam na casa no momento da explosão. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os dois tem estado de saúde estável.