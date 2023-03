Publicado 28/02/2023 06:00 | Atualizado 28/02/2023 07:17

As principais notícias de O DIA, desta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, são:

A morte do menino de 7 anos que caiu do apartamento onde morava no Andaraí.

O início da imunização de idosos no Rio com a vacina bivalente contra a covid.

A manchete traz as novas regras da Receita Federal para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023.

Ainda em Economia, a oferta de mais de 5,1 mil vagas de emprego e estágio no Rio.

No Ataque, a vitória do Vasco contra o Boavista , e o Flamengo na decisão da Recopa contra o Del Valle.

No Dia D, o eliminado Gustavo, do BBB 23, faz balanço de sua participação no jogo.