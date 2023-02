A Comlurb mobilizou para este Carnaval até 3.657 garis por dia - Divulgação

Publicado 27/02/2023 20:06

Rio - A megaoperação de limpeza do Carnaval 2023, realizada pela Comlurb, somou 1.236,5 toneladas de resíduos removidos (em 2020, último carnaval antes da pandemia, foram 709 toneladas). No Sambódromo, o total chegou a 480,2 toneladas de resíduos, sendo 432,8 toneladas de resíduos orgânicos e 47,4 toneladas de materiais potencialmente recicláveis. O presidente da empresa, Flávio Lopes, enalteceu o trabalho desenvolvido pelas equipes operacionais em um carnaval que levou cinco milhões de pessoas às ruas:

"Seguimos à risca o planejamento feito, trabalhamos muito, e entregamos um resultado elogiado por diversos segmentos da sociedade. Mais do que limpar com eficiência e agilidade nosso objetivo era encantar. E pela repercussão extremamente positiva que tivemos do trabalho dos nossos garis, conseguimos", afirmou.

Nos sete dias de desfiles na Nova Intendente, realizados na Avenida Ernani Cardoso, a companhia chegou a 79,5 toneladas de resíduos removidos desde o início da festa no novo palco do carnaval carioca que contou em todos os dias, com a abertura do grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que usam a música e a dança em campanhas de conscientização. Já o Carnaval de Rua gerou, desde o início do pré-carnaval, em 04/02, 676,8 toneladas de resíduos, sendo 607,5 toneladas dos blocos, 59,8 toneladas dos bailes populares em diversos bairros da cidade, e 9,5 toneladas dos desfiles de Blocos de Enredo, nos quatro dias de folia.

As equipes do Lixo Zero também estiveram nas ruas. Desde o início do pré-carnaval até o dia 26/02 foram emitidas 1.130 multas, sendo 314 por descarte de pequenos resíduos nas ruas, como: latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e embalagens de lanches, com multa no valor de R$ 273,09, 816 por pessoas urinando em via pública, com multa no valor de R$ 748,21, e outras 12 em artigos variados da Lei de Limpeza Urbana.

Planejamento da megaoperação da Comlurb possibilitou limpeza nota 1000

A Comlurb mobilizou para este Carnaval até 3.657 garis por dia. Para a limpeza interna do Sambódromo foram até 889 garis diariamente, com o apoio de 21 veículos, sendo 14 caminhões compactadores, quatro basculantes, dois mini basculantes e uma pipa d'água para lavagem da pista com água de reuso. Outros 34 equipamentos foram utilizados: 20 sopradores, 12 mini varredeiras e duas caixas compactadoras. A empresa latinhas, a cargo de uma cooperativa. Para o serviço de coleta seletiva foram 22 garis. Outros 20 atuaram na limpeza dos sete postos de saúde da Marquês de Sapucaí. Foram instalados 800 contêineres de 240 litros para o descarte correto dos resíduos.



Na área externa, incluindo Terreirão do Samba, foram até 145 garis por dia com apoio de dois caminhões compactadores. Foram instalados 100 contêineres de 240 litros. A Avenida Ernani Cardoso, a chamada Nova Intendente, contou com até 131 garis diariamente, atuando com o apoio de seis caminhões compactadores, uma varredeira de grande porte e duas mini-varredeiras. Em toda a área, a Comlurb colocou 200 contêineres de 240 litros, além de contar com equipes de garis também na limpeza dos bailes oficiais da cidade.



Para atuação nos blocos, foram até 2.450 garis por dia nas maiores agremiações. Foram disponibilizados até 1.000 contêineres de 240 litros e 700 caixas metálicas de 1.200 litros nas concentrações dos blocos. Os veículos de apoio foram até 57 caminhões compactadores, 16 basculantes, oito varredeiras de grande porte, e 18 pipas d'água e 19 vans lava jato para lavagem das vias com água de reuso. Já entre os equipamentos contaram com até 90 sopradores, 40 pulverizadores costais e 18 varredeiras de médio porte. A Companhia usou os pulverizadores costais com eucalipto no final do percurso dos blocos para acabar com os odores nas vias.