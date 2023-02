Marcelo Félix de Almeida era lotado na UPP Parque Proletário - Reprodução / Redes sociais

Marcelo Félix de Almeida era lotado na UPP Parque ProletárioReprodução / Redes sociais

Publicado 27/02/2023 19:01

Rio - O Disque Denúncia, divulgou nesta segunda-feira (27), um cartaz pedindo ajuda para encontrar os suspeitos de matarem o policial militar Marcelo Félix de Almeida, de 42 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O corpo do 3º Sargento da PM foi encontrado carbonizado dentro de seu próprio carro na Via Light na noite de sábado (25).

O reconhecimento do agente, que era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário, só foi possível através de uma perícia papiloscópica, ou seja, através da identificação humana pelas digitais, presentes nas palmas das mãos e na sola dos pés, realizada a pedido da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

No dia do crime, o sargento teria entrado em confronto com criminosos depois que o grupo o identificou como policial ao ver sua farda dentro do veículo. O tiroteio começou na esquina das ruas Maria Gama e Jorge Nanhay, no bairro Éden, em São João de Meriti.

Depois de uma intensa troca de tiros, equipes do do 21° BPM (São João de Meriti) se deslocaram até o local para prestar socorro ao agente que estaria baleado. Ao chegarem lá, no entanto, não conseguiram localizar o policial. As buscas terminaram com a localização do veículo de Marcelo na Via Light. Segundo informações, os criminosos teriam sequestrado o policial, e o mataram, colocando o corpo dentro carro em chamas.

"Ele era da minha turma, nos formamos juntos. Pense em um cara gigante, mas com o coração maior ainda. Esse era o Félix. Ele se aproximou de mim quando coloquei em prática o projeto de prevenção à violência através do jiu-jítsu. Este projeto se chama Geração UPP Jiu-Jítsu e tem vários polos nas comunidades", relatou um amigo e colega de farda que preferiu não se identificar.



Com a morte do PM, sobe para nove o número de Agentes de Segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio, em 2023. Sendo oito da Policia Militar e um do Corpo de Bombeiros.