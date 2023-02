Veículo queimado foi encontrado na Via Light com o corpo carbonizado dentro - Reprodução

Publicado 26/02/2023 16:39

Rio - O corpo do policial militar Marcelo Félix de Almeida, de 42 anos, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário, foi encontrado carbonizado, na noite deste sábado (25), dentro do próprio veículo, na Via Light. Ele havia sido baleado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para dar apoio a um policial que foi baleado na Rua Maria Gama, na Comunidade Bacia do Éden. No entanto, a PM informou que não encontrou o agente no local.



Posteriormente, um veículo incendiado foi encontrado na Via Light, sentido Nova Iguaçu, com um corpo carbonizado. De acordo com a PM, o carro era do 3º Sargento Marcelo Félix de Almeida. A perícia foi acionada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação do caso.

Informações preliminares apontam que o policial estava próximo a uma padaria quando criminosos viram a farda usada pelo agente dentro de seu veículo. Com a descoberta, eles atiraram contra a vítima.

A PM ressaltou que mesmo após a perícia no local não foi possível confirmar que o corpo encontrado no veículo era do agente desaparecido. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal e, no início da noite deste domingo (26), foi confirmado, por meio de exames de digital, que trata-se do sargento.

A Polícia Civil informou que a perícia foi feita no local e no veículo onde estava o corpo. Agentes buscam possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria e a dinâmica do crime.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do PM.