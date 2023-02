Aparelhos furtados foram recuperados por policiais - Reprodução

Publicado 26/02/2023 17:22 | Atualizado 26/02/2023 17:41

Rio - Dois peruanos, suspeitos de furtarem celulares durante o Carnaval de Rua do Monobloco , foram presos na manhã deste domingo (26) no Centro do Rio. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram abordados por uma mulher que teve dois celulares furtados enquanto curtia o show do grupo Monobloco. A vítima rastreou os aparelhos através do rastreador e os encontrou na Praça Mário Lago.

Os suspeitos estavam no local apontado pelo rastreador em posse de três aparelhos furtados. Os dois peruanos foram presos, mas um terceiro envolvido conseguiu fugir com um celular, que continuou sendo rastreado.

A dupla foi encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.

Apreensões

Apesar da alegria que o Monobloco ocasionou na população que curtiu o último dia do Carnaval de Rua carioca, policiais militares realizaram diversas apreensões de objetos que poderiam ser usados para o cometimento de assaltos ou até mesmo ferir os foliões que foram para o Centro do Rio se divertir.

Dentre os objetos apreendidos, muitos tesouras pequenas, daquelas que se usa para cortar as unhas, mas o que chamou mesmo atenção foi a apreensão de pequenas facas, um facão, um estilete e um punhal.