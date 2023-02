Fuzil e pistola apreendidos na operação - Reprodução

Fuzil e pistola apreendidos na operaçãoReprodução

Publicado 26/02/2023 11:58

Rio - Dois criminosos ficaram feridos durante um confronto com policiais, na manhã deste domingo (26), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes estavam realizando um patrulhamento no bairro Itaúna com objetivo de reprimir o roubo de veículos e de rua, quando perceberam um carro, modelo Fiat Toro, em atitude suspeita.



Ao tentarem fazer a abordagem do veículo, criminosos atiraram contra os policiais militares, que revidaram, iniciando uma troca de tiros.

Policiais do #7BPM foram fortemente atacados durante uma tentativa de abordagem a um Fiat Toro no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, e acabaram deixando dois criminosos baleados. Com eles, um #Fuzil e uma #Pistola foram apreendidos. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/FTr9tChhzA — @pmerj (@PMERJ) February 26, 2023

Ao cessar dos disparos, os agentes encontraram dois criminosos feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também São Gonçalo.



Com os criminosos, foram apreendidos uma pistola calibre 40mm e um fuzil colt calibre 556. O carro, produto de roubo, foi recuperado.

A ocorrência está em andamento.