Celulares apreendidos foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação

Publicado 26/02/2023 08:57 | Atualizado 26/02/2023 16:30

Rio - Uma mulher foi presa neste domingo (26), após ter realizado uma série de roubos no Campinho, na Zona Norte do Rio. Na delegacia, os agentes verificaram que ela possuía uma extensa ficha criminal, incluindo receptação, extorsão mediante sequestro, lesão corporal e furto.

Nesta madrugada, a suspeita estava acompanhada de um homem para roubar celulares na Avenida Intendente Magalhães. Com isso, equipes do Bairro Presente de Madureira foram acionadas e localizaram a mulher. O comparsa, no entanto, conseguiu fugir dos agentes.

Após a abordagem, os policiais apreenderam uma mochila com sete aparelhos roubados, além de uma moto utilizada nos crimes. Uma das vítimas foi encontrada e reconheceu a assaltante.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).