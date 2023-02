Carioca curte domingo de sol - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/02/2023 15:53

Rio - Cariocas e turistas fecharam o período do carnaval com chave de ouro, aproveitando o dia de sol deste domingo (26), com a sensação térmica chegando até 56,4º em alguns pontos da cidade, como Zona Norte e Oeste, segundo o Alerta Rio. No entanto, ainda são favoráveis as condições para pancadas de chuva rápidas e isoladas até o final da noite. Para a semana que começa, a previsão é de uma frente fria que poderá criar áreas de instabilidade.