Publicado 27/02/2023 00:00

A gente sabe que vai ter um e outro por aí falando “Ah, agora que o Carnaval acabou, voltaram a lembrar de COVID, né?”



Claro que ninguém esqueceu! Ninguém jamais esquecer de algo que fez tanta gente sofrer durante mais de dois anos…



E tanto não esqueceu que, durante todo esse período pré-carnaval, já tinha sido anunciada a chegada da vacina bivalente, que começa a ser aplicada hoje…



Os números da pandemia continuam a cair, mas todo mundo tem consciência de que não se pode dar mole! Por isso, da importância de divulgar a campanha…



Afinal, depois de quatro anos, ninguém aguenta mais tanta desinformação!



É muito importante ficar atento ao calendário… Hoje tá tudo na internet, e em tudo que é plataforma, só não vacina quem não quer mesmo. O que eu acho, que me desculpem o termo, uma babaquice.



O Brasil sempre foi uma referência em campanhas de vacinação e não pode ser diferente por culpa de uma minoria desastrosa.



A bivalente é mais potente e tem uma eficácia mais rápida… Pra que esperar?



Então, bora reforçar a vacina! Começando pelos grupos de risco e idosos.



Tá todo mundo curtindo uma vida normal novamente, e que assim sigamos!



Retrocesso, seja em qualquer área, é literalmente, coisa do passado.



PINGO NO I

Quem vive no Rio sabe bem que a Batata de Marechal é um patrimônio… Ela já foi até levada pra fora do país, pelo rapper Snoop Dog, e agora é música do Buchecha e “os crias do funk”.



Mas eu fiquei muito feliz de ontem poder contar a história do Seu Ademar e da sua criação para todo o Brasil, na TV… E mais feliz ainda de mostrar o quanto o objetivo dele de empreender influenciou outros comerciantes da região. Movimenta toda uma economia!



E é exatamente isso que a gente tem que fazer… Incentivar o comércio local, aquele que tá ali todo dia, na luta, sem folga, pagando seus impostos e dando emprego a quem precisa.



A gente tá falando de uma tonelada de batata por dia, meu amigo! É trabalho em massa, pra dar conta de tudo isso…



Viva a Batata de Marechal! Viva o subúrbio do Rio de Janeiro!

TÁ BONITO!

A escritora Simone Santos lança livro no mês da mulher - Divulgação

O mês de março, mês da mulher, tá aí na porta… E a escritora e mestre em educação da UFF Simone Santos, de Niterói, lança o livro “Mulheres que transformam Mulheres – Seja protagonista da sua vida”.



Esse não é o primeiro que Simone aborda as questões do empoderamento feminino… Ela é craque nisso! Também escreveu em 2021, o livro ““As Donas da P** Toda”.



Adoro livros assim, e o mais recente ainda conta com o prefácio da empresária Luiza Trajano…



“São 31 histórias femininas transformadoras que tratam de temas como amor-próprio, luta, envelhecimento, entre outros. É ecoar a voz feminina para que todas as mulheres descubram o seu potencial e possam fazer a diferença em suas áreas de trabalho. Ninguém segura uma mulher com autonomia econômica”, conta ela.



O lançamento está marcado para o dia 20, na Livraria da Travessa, de Ipanema. Bora prestigiar então! É mais que um livro: é prestação de serviço e acesso à informação para outras mulheres.



Se você me perguntou se está feio ou tá bonito… Eu tô falando de sororidade, inclusive a intelectual, e tenho dito!