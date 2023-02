Imagens de câmeras mostram momento em que dupla é derrubada pela força da chuva - Reprodução

Imagens de câmeras mostram momento em que dupla é derrubada pela força da chuvaReprodução

Publicado 10/02/2023 00:00

As imagens do mototaxista e do passageiro arrastados pela força da chuva são de tirar o ar, de dar vontade de entrar no vídeo e salvá-los… O piloto, como a gente acompanhou, se salvou, mas o carona, Carlos Gonzaga, de 37 anos, não teve a mesma sorte.



Foi sugado pelo valão que transbordou…



Agora, começa o jogo de empurra. O rio fica entre Niterói e São Gonçalo! E ninguém quer responder por isso.



É aquela história: “a área não é minha, é de fulano, é de ciclano”. Zona neutra? É isso mesmo?



A vítima é descartável pra ser tratada com tanto desprezo? É claro que a gente quer saber sim quem é o “dono” da localidade, mas o principal é ter a consciência do que vai ser feito daqui em diante pela família do Carlos e também para que se evitem novas tragédias.



Tirar da reta é mole, quero ver ter peito pra assumir a situação!



“Fazemos a limpeza periódica da parte que pertence ao município”… Não faz mais que a obrigação!



Cada um no seu quadrado, ok, mas no momento de dor e desespero do povo, não mesmo! Cadê a solidariedade?



A gente não tá falando de um terreno loteado, mas de uma vida que foi, literalmente, por água abaixo… Culpa de anos e anos de descaso.



E esse é o resultado: dor, sofrimento, trauma para os que ficam.



É absurdo, desumano e é até sem noção o tratamento dado às vítimas do último temporal. Seja de um lado da ponte ou de outro.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Cheguei mais cedo no trabalho e resolvi bater perna pelas ruas do Centro… Parei na barraquinha de roupas da Dona Jaciara e da filha dela, Vitória, que eu sou cliente. (Alô, meninas! Fica na Rua Santa Luzia com Calógeras, hein)



Acredita que não encontrei uma roupa? Só tinha fantasia pra vender…



“Depois de dois anos sem bloco, agora é hora de faturar. Você viu quantos vão sair aqui do Centro? As vendas estão ótimas, então bora aproveitar”, me contou a comerciante.



E ela tá errada?! Claro que não! Carnaval é uma vez só no ano, tem que aproveitar que o mercado tá aquecido. É bom pra Dona Jaciara, pra todo o comércio local, e principalmente pro Centro do Rio, que volta a ganhar movimento… Tava apagadinho, mas com a festa, o brilho chega com tudo!



Conclusão da história: voltei pro trabalho sem a blusinha que pensei em comprar, mas trouxe arco, brinco, purpurina… Tudo customizado pra folia! Então, bora se jogar!

TÁ EMPODERADA!

A partir de hoje, faltando uma semana pra festa começar oficialmente, o Programa Empoderadas, do Governo do Estado, vai atuar com várias ações de conscientização nos blocos marcados pra esses dias.



Durante todo o fim de semana, as mulheres nos blocos serão abordadas por assistentes sociais e técnicos, que vão entregar ventarolas com informações e telefones de denúncias, tudo para a prevenção da violência contra a mulher no Carnaval, seja ela assédio ou qualquer outra.



“Que todas as mulheres possam curtir o Carnaval livres de assédio, em paz e com dignidade. Para isso é fundamental que denunciem, não se calem. Acionem imediatamente o 190 da Polícia Militar”, afirma Érica Paes, superintendente do Empoderadas.



É isso… Já que ainda tem um monte de homem sem noção por aí, se proteger nunca é demais! Não é não!



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Juntas a gente tem muito mais força, e tenho dito!