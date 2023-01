Publicado 16/01/2023 06:00

“Minha casa fica bem próxima a uma das entradas da comunidade. Com a prisão de um dos chefões daqui e a morte do Baby, o medo de virar um inferno foi grande. Até a empresa que eu trabalho, que é próxima, liberou os funcionários. É assustador”.



Essa leitora, moradora de Água Santa, pertinho da Comunidade do Dezoito, relatou bem a rotina de tensão que assombra todo o Rio de Janeiro. Essa é a real palavra… Assombrar! Quem vive no Rio, seja em qualquer canto, é assombrado dia após dia por aqueles que acham que são donos da cidade. Seja tráfico ou milícia, os vagabundos ditam as regras do jogo!



Na Baixada, nesse fim de semana mesmo, os moradores de Nova Iguaçu, ali do Quilômetro 32, ficaram apavorados com supostos vídeos de invasões entre grupos rivais de milicianos… Grupos não, facções! Imagina o horror que é viver com uma bomba relógio no colo, sem ter absolutamente nada a ver com isso?! Essa é a realidade.



A polícia até tenta usar a sua força pra impedir a ação desses criminosos, mas o trauma, o terror colocado pelos bandidos no psicológico desses moradores, é surreal. “ Se a polícia prende, eles mandam fechar tudo! Quando acontece algo pior, eles botam pressão, aterrorizam mesmo”, conta um outro morador da Zona Norte, ali de Campinho, que pede pra não ser identificado. Medo, né…



Pra gente, grandes prisões ou mortes dos chefões pode até parecer justiça feita, mas para a comunidade, que nunca viu o Estado se estabilizar no local e tomar de volta o território, é apenas a espera de um novo chefe.





PINGO NO I

Ciclovias do Recreio ainda precisam de investimentosIsabele Benito

Sábado de sol, convite pra piscina e churrasco, a gente não recusa… Resolvi juntar o útil ao agradável, o cardápio do dia com a diversão: peguei a bike e fui. Pedalei por 12 quilômetros, sem ser pela praia, como de costume…



Utilizei a bike como transporte e percebi o potencial do meu bairro, Recreio, para esse tipo de veículo. Primeiro que é uma avenida principal que leva a todos os lugares. A Avenida das Américas é planejada, e por isso, calçadas largas com potencial para ciclovia, que em alguns lugares até são sinalizadas.



Tô aqui pra elogiar, mesmo, mas também para fazer algumas ponderações: o talento ainda não foi totalmente aproveitado! Em alguns pontos, postes posicionados sem simetria viram desafios aos ciclistas! Sem contar com os degraus e os buracos.



Bora colocar o Pingo no I… Investimento barato ia facilitar e muito a vida de todo mundo, além de campanhas sobre como usar a bicicleta para pequenas coisas no próprio bairro. É saudável, além de ambiental, e de alternativa ao trânsito que é um caos.





TÁ FEIO!

Não é possível que alguém ainda ache normal um balão cair, e ainda no meio da praia do Leme, pleno domingo, com a praia lotada! Eu ainda ouvi gente falando assim: “Nossa, nem é época de balão estar sendo solto”… Não, ele não tem que ser solto em época nenhuma. É crime!



O calor já começou no Rio, a gente tá cansado de saber que a vegetação fica seca, ou seja, se o fogo se alastrar numa mata, vai ser o caos que todo mundo conhece pra apagar. Isso sem falar nos riscos de machucar alguém.



Povo que solta balão é muito sem noção… Tanta atividade pra fazer e ainda quer ficar parado no tempo com isso? Ah, me poupe! E detalhe: o balão caiu na praia e foi solto no ar novamente! Nem pra destruírem o negócio…



Bizarro! Pior é que tem gente que ainda apaia e diz que é tradição… Não me venha com essa conversa, porque não é. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Atitude criminosa tá longe de ser entretenimento! E tenho dito.