17 dias longe do filho… E até agora, sem qualquer resposta sobre o que aconteceu.



Quem não se chocou com a história absurda da jovem de 24 anos, que teve seu bebê de parto normal e a mão e punho amputados?! Todo mundo ficou chocado…



Pra quem ainda não sabe, se é que possível não saber, a mão dela inchou devido um acesso venoso colocado para controlar uma hemorragia pós-parto. Isso num hospital de Jacarepaguá e depois em São Gonçalo…



Tá tudo errado desde o início! Em pleno 2023, qualquer pessoa sabe que o acesso não é mais utilizado dessa forma…



Negligência pura! Descaso, constrangimento.



Como se já não bastasse toda essa situação, ela ainda passou por uma curetagem, já que esqueceram materiais cirúrgicos dentro do corpo dessa mulher.



Se isso não é uma violência obstétrica, é um ponto de partida imenso! Esta moça teve todos os seus direitos como mulher violados e agora vai ter que carregar as marcas de um momento super traumático! Momento esse que deveria ser o mais especial da vida.



Fico pensando: quantas mulheres já sofreram, passaram por situações parecidas na vida, e não denunciaram?!



É muito fácil lamentar o ocorrido e abrir sindicância… Tem que ser mais… Investigar a causa, as circunstâncias dessa negligência inadmissível. De que forma vão ajudar essa moça daqui em diante?



Tudo o que aconteceu foi criminoso! Onde foi parar essa mão? São muitas perguntas não esclarecidas. Cadê a perícia?!



Mulheres não aguentam mais terem seus corpos expostos, vulneráveis, agredidos, seja lá de qual maneira… Somos testadas a todo momento.



Ser mulher nessa vida é aquilo mesmo que você que tá lendo essa coluna agora, pensou!

PINGO NO I

Prefeitura demoliu um condomínio clandestino - Jeferson Teófilo

A audácia dos criminosos vai longe… O que a gente mais vê por aí é demolição de prédios clandestinos, mas esse passou o limite do absurdo.



Não era prédio, era um condomínio da milícia ali no bairro do Anil, em Jacarepaguá! Um terreno equivalente a sete campos de futebol, embargado desde 2019, e que mesmo assim eles foram lá e construíram, achando que iam ficar impunes…



E o pior: usando da boa-fé de um monte de gente que sonha com o imóvel próprio.



Além de completamente ilegal, isso compromete toda a questão ambiental do lugar… É uma série de crimes que a prefeitura precisa ficar de olho, a polícia também e, principalmente, o povo tem que denunciar. O anonimato é garantido!



“Nós vamos continuar fiscalizando sem parar”, disse a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.



A gente cobra, mas também reconhece um trabalho bem-feito… Que todos sigam de olho, pra que não vire uma terra de Marlboro!

TÁ EM ALERTA!

Finalmente estamos já, desde a semana passada, com as tão esperadas vacinas de reforço da Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos.



E a pediatra Tathiane Mahet faz um alerta justamente sobre a importância de reforçar a vacinação dos nossos filhos…



“Nessa faixa de idade, são raríssimos os casos de covid que levam a internações ou até óbitos, mas há um ponto muito interessante a se observar: a alta transmissão do vírus, o que eleva a curva dessa contaminação e também a chance de variações, já que isso bate diretamente com o retorno das aulas.”



É isso, gente… As aulas voltam daqui a algumas semanas. Então, não é momento de moleza. Aliás, nenhum momento!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Olha eu aqui de novo pedindo pra vacinar, e tenho dito!