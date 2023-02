Montagem feita na internet, com reportagem, virou caso de polícia - Reprodução

Publicado 06/02/2023 01:00

“Por favor, compartilhem essa informação! Meu filho foi vítima de uma ‘brincadeira muito da sem graça, feita por ‘amigos’, e por isso eu fui à delegacia e fiz um boletim de ocorrência, porque num país onde as pessoas são presas e até mortas por engano, por uma montagem ele sim corre risco”.



A publicação nas redes sociais é de uma mãe desesperada, e com toda razão! É a Bruna Tavares Coelho, moradora do Fonseca, em Niterói.



Pegaram uma reportagem de dois anos atrás, inclusive apresentada por mim, onde foi noticiado que um assassino de policiais foi preso. E agora, por zoação, foram colocadas imagens do filho dela, um jovem de 17 anos, que nada tem a ver com a história… Numa clara montagem!



Não é de hoje que eu venho assistindo na internet certas brincadeiras desse tipo, muito perigosas… E já vi sendo feita com vários colegas, de várias emissoras.



Outras reportagens, que no início pode até parecer graça, mas é algo muito sério!



Tem gente que não mede as consequências pra vida de quem está sendo atingido nessa palhaçada…



Isso é coisa pra se brincar?! Pra quem não sabe, isso configura crime.



O trabalho é tão minucioso, tão bem feito, que as pessoas até acreditam.



“São muitos os problemas que podem acarretar pro meu filho. Quando fiz o boletim, o próprio inspetor da delegacia achou que a matéria fosse real, de tão bem preparada”, conta a mãe do jovem.



Absurdo! Fake News destrói, a gente já viu várias situações que acabaram em tragédia.



Só me vem à cabeça aquele caso no Guarujá, em São Paulo, onde uma mulher foi acusada de um crime que não cometeu e acabou espancada e morta no meio da rua!



Até quando vão fechar os olhos para os crimes virtuais?! Tem que ter rigor.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói. Em nota, a Polícia Civil afirmou também que os agentes irão ouvir testemunhas e outras diligências estão em andamento para identificar o responsável por compartilhar a imagem.



PINGO NO I

Tô de volta, hein meu povo! Fim de férias, e já chego aqui com o maçarico ligado… Saio de um frio do caramba pra pegar uma sensação de térmica de 58ºC!



E se te contar que eu adoro?! O calor, goste você ou não, é muito mais funcional. No verão tudo acontece! Você pode se deslocar (mesmo pingando horrores), sentar na porta de casa, na praia, no bar… Pode fazer o que quiser! Desde que se hidrate, é claro.



Agora, e no inverno? Ô coisa trabalhosa! Chega a doer na alma. É claro que eu não vou dizer “ah, é horrível”, até porque é uma experiência diferente, que também tem o seu charme, pelas roupas mais elaboradas… Mas que dá um trabalho, ah isso dá!



Então, bora viver esse “verãozão”, que começou meio esquisito, só que agora deu as caras com força total. Ih, começaram os blocos, né? Agora o negócio esquenta de vez! Partiu!!!



TÁ INTERATIVO!

E como eu já disse, voltei, e claro, acabou a moleza. Hoje tem coluna, TV, e também rádio!

E óh! Daqui a pouco, o Programa Isabele Benito, na Super Rádio Tupi, começa a ficar mais interativo, com muito mais participação dos ouvintes!

Agora, você vai poder escolher o que “tá feio ou tá bonito”, aquele “pingo no i” que você acha que eu devo colocar, e claro, não pode faltar: o “dedo na cara”! É isso, o povo é quem vai dar!



Já vai ligando o rádio aí, selecionando os temas, porque dez da manhã eu te explico como isso vai acontecer.



É mais prestação de serviço a favor da população desse meu Rio de Janeiro que eu amo e já estava com saudades!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito…. Descansar é muito bom, mas trabalhar sendo a voz dessa galera que me acompanha, é melhor ainda! E tenho dito!