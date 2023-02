Depois de dois anos, blocos voltaram com força total pelas ruas do Rio: (Foto: Igor Peres) - Igor Peres

Publicado 13/02/2023 06:00

“O povo sofre tanto, tem tanto problema. Então, é bom demais ver tudo voltando à normalidade”. Não tinha uma pessoa que não dissesse isso ontem, durante o desfile da Banda da Barra, da qual sou madrinha com muito orgulho!



E eu concordo plenamente. Depois de dois anos, ver aquele mar de gente pulando, vibrante, e ter a sensação de que tudo voltou ao normal (ou quase) é incrível. É claro, a gente tá cansado de saber disso, que Carnaval não resolve a vida de quase ninguém… Aliás, pra quem trabalha e depende dele, ele resolve muito… Mas o momento folião desperta sim um turbilhão de emoções!



Aquela galera curtindo, mesmo debaixo de uma chuva fina que insistia em cair, é sim a certeza de que o Rio pulsa… Carnaval gera alegria pro povo, mas também emprego, mexe com a Economia… O sustento de milhares de família!



Ah, e as fantasias?! Uma melhor que a outra… Tinha Cisne Negro, anjinha, sheik, diabinho, policial… Quer algo mais democrático que isso?! Falando em policial, eles trabalharam hein… Infelizmente, essa foi a parte chata do negócio: teve briga, tentativas de roubo, mas o policiamento agiu rápido e contornou a situação. Nada que tirasse o brilho!



A gente torce que o Rio sempre se encontre assim… Em graça! O start foi dado!!! Seja bem-vindo, Carnaval. Que a alegria dessa gente se estenda por todo sempre… Sorrir é de graça, e o Rio tira onda!





PINGO NO I

Falando em tirar onda… Eu sempre dou um destaque especial para a galera da Comlurb, não só nessa época. Como eles mandam bem trabalhando na limpeza de Carnaval, seja em blocos ou na Sapucaí!



Ontem, a galera limpava, sem perder a alegria… Eles varriam, pulavam, cantavam, e tudo ficou intacto… Até uma máquina especial para a limpeza daqueles que faziam xixi no caminho, tinha. Com cheirinho e tudo! (Tem sem noção que mesmo com multa ainda insiste em fazer xixi na rua)



A chuva caiu? Bota a capa e continua varrendo! Não sobrou um panfleto ou confete no chão… E a festa nem começou oficialmente, hein. No próximo fim de semana, o trabalho com certeza vai se intensificar e os garis vão deixar tudo limpinho.



É aquilo que eu falei sobre valorizar os trabalhadores do Carnaval. Essa galera também faz a folia acontecer! Minha reverência a todos os garis desse Rio de Janeiro! Na serpentina ou no resto do ano.