Moradores de Queimados reclamam da falta de asfalto; chuva transforma tudo em lamaReprodução

Publicado 15/02/2023 00:00

“Olha aí a vergonha, a falta de respeito. Só bolsão d’água que não escoa. Sem ônibus há mais de 15 dias, as crianças indo para a escola a pé. A gente está literalmente jogado na lama pelo poder público”.



As imagens foram registradas pela nossa leitora Élida Rosa e mostram a situação do bairro Parque Olímpico, em Queimados, bem próximo da Via Dutra.



Segundo ela, e pelas fotos enviadas, asfalto lá é artigo de luxo! Quase não tem.



Aí nesses dias de temporal, o que acontece? As ruas se transformam em barro. Ou enfia o pé na lama ou não sai de casa…



“Nada muda. Todo ano, na mesma época, é isso. Parece que a gente quando cobra, tá pedindo favor”, desabafa ela.



Tá errada em cobrar?! Claro que não! Infelizmente, é o que a gente já cansou de mostrar aqui, não existe política pública de prevenção das chuvas. E uma situação vai prejudicando a outra: é chuva que faz o chão virar lama, que aí não deixa o ônibus passar, aí o povo deixa de trabalhar, de ir pra escola…



E isso não é só lá em Queimados! Se eu começar a falar aqui os lugares, vou ocupar esse jornal inteiro!



Me incomoda muito toda semana, mês, ano, cobrar as mesmas coisas por esse povo e receber sempre as mesmas respostas… “Ah, o município tal está abrindo licitação disso, está nos projetos futuros a revitalização, a contenção daquilo”…



Se esgota a minha paciência, imagina de quem mora, chafurdado nesse lamaçal?



Mas vamos fazer a nossa parte, né…



A coluna (como sempre) foi atrás de uma resposta da prefeitura, mas até o fechamento da edição, não teve resposta.



Quando não é nota pronta enviada, nem um parecer mandam. Nada novo sob o sol, ou melhor, sob a chuva.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

É preciso louvar sempre o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui do Rio…



A gente tá no segundo mês do ano e a quantidade de perrengue que eles já enfrentaram… Só na noite de segunda, foram mais de 50 ocorrências pela chuva, incluindo 9 desabamentos, deslizamentos, mais de 30 alagamentos. Isso só em São Gonçalo, sem contar com as ocorrências da semana passada, que passaram de 400!



Ainda teve o resgate das vítimas da traineira que afundou, onde a corporação foi incansável até encontrar todos os vivos e mortos, o incêndio no shopping em Nova Iguaçu, e a transferência dos jovens jogadores de futebol, feridos no acidente de ônibus. Ah, e ainda vão ajudar lá na Turquia!



É muita coisa! E eles estão sempre ali, rapidamente pra atender.



Então, bora colocar o Pingo no I…



Na maioria das vezes, a gente cobra muito e até esquece de reconhecer e parabenizar pelo trabalho feito… A minha parte eu tô fazendo! Valeu, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio.

TÁ MOVIMENTADO!

A previsão de chegada de turistas na Rodoviária do Rio para o Carnaval é de 500 mil pessoas, número que representa 95% do publico no mesmo período de 2019… Mas a cidade já está lotada!



Não para de chegar gente… O Centro tá um furdunço só… E eu não tô nem falando de dia de bloco. São muitos os turistas que já passeiam pelos centros culturais, museus, e não foi ninguém que me contou não, eu ando por ali e vejo.



E pra continuar recebendo bem a galera de fora, a Rodoviária preparou uma programação super carnavalesca! Ontem já teve a presença do Rei Momo, Rainha e princesas, e ainda vai ter roda de samba, recepção com a Mangueira do Amanhã, e também as ações de utilidade pública, como a distribuição de preservativos e informativos sobre o perigo do uso do álcool em excesso.



Pra quem ainda não abriu a mente, Carnaval é coisa muito séria. E se a porta de entrada, que é a rodoviária, aeroporto, o que for, funciona bem, tudo flui!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Todo mundo é muito bem-vindo, na folia ou no resto do ano, e tenho dito!