Guanayra Firmino (acima), Tânia Bisteka (esquerda), e Evelyn Bastos (direita): mulherões de Mangueira (Foto: Reprodução)

Achou que a gente fosse falar do corpo padrão do Carnaval? Nada disso! Embora todas mereçam muito respeito e aplausos, hoje eu quero falar das que fazem a diferença na gestão das escolas… Mulheres que nem sempre estão nas câmeras da passarela do samba, no foco, mas vivem a festa todos os dias, dando a cara pra bater nos barracões, um universo ainda predominante de homens.



Duas em especial… As mulheres de Mangueira! Na Verde e Rosa, temos logo duas “chefonas”: Guanayra Firmino, a presidente, e Tânia Bisteka, que já foi rainha de bateria e agora é diretora de barracão, a primeira mulher do Brasil a assumir esse posto.



Bisteka bateu um papo comigo e falou da importância de estar a frente desse cargo… Não só pra ela, mas para todas as meninas da comunidade!

“É uma responsabilidade muito grande comandar toda a logística de um barracão e da escola toda. O maior desafio sendo mulher ainda é comandar homens, muitos achavam que eu não fosse dar conta, mas tô aí, na luta , e tenho muito orgulho de ser escolhida por uma presidente incrível como a Guanayra”, conta Tânia, que durante a entrevista, atendia o telefone e falava sobre lâmpadas, painéis e todo o material dos carros e fantasias.



A rainha da bateria, Evelyn Bastos, além de ser um escândalo na avenida e ter os holofotes, também já trilha o mesmo caminho como gestora… É a atual presidente da Mangueira do Amanhã. Ou melhor, presidenta! Que força tem as mulheres do Morro da Mangueira, né?! Aliás, das comunidades do Rio como um todo, seja na Serrinha, no Salgueiro, no Borel, no Tuiuti… Na Zona Sul, Norte, Oeste, na Baixada ou do outro lado da ponte!



A gente briga muito por abrir mais espaços e ocupar cada vez mais. E na festa mais democrática e libertária do mundo, não poderia ser diferente! Mas nesse quesito, o Carnaval ainda não é nota 10… Estamos caminhando. Tem que ter mais mulherão em tudo por aí. Bora pra cima! Um bom Carnaval para essas mulheres de milhões!



TÁ ACESSÍVEL!

Gostei muito de saber como vão funcionar as questões de acessibilidade e inclusão nos dias de desfile… Numa cidade com cerca de 450 mil pessoas com deficiência, é importante demais que tudo funcione, inclusive no Carnaval!



A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência contou que já distribuiu os três ingressos para os desfiles, mas só isso não é suficiente. Tem mais… tudo já está super organizado para acontecer a partir de hoje!



Vans para transporte, espaço bem amplo para o acesso das cadeiras, distribuições de fones de ouvido e a tradução, por meio dos intérpretes de libras, de todos os sambas-enredo que vão passar pela Sapucaí… Incrível, trabalho de inclusão mesmo. Ninguém vai ficar de fora... Impedimento não existe e é o que a gente espera para o Carnaval e para todos os dias.



A gente tá falando de acessibilidade, mas também de democracia… Carnaval é uma festa democrática, que abraça a todos! Além disso, ainda vai acontecer o tradicional desfile da Embaixadores da Alegria, que todo ano faz a abertura do desfile das campeãs. É o máximo



Chegou a hora de curtir, mas também de fortalecer ainda mais o lado social de toda a cidade. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora pra folia, não importa de que maneira. Só tem que funcionar, e tenho dito!