Se ninguém soubesse da notícia, nenhuma mulher lembraria que o nome de Matheus Calainho Cyranka foi alvo de um escândalo nas páginas policiais há menos de dois anos como assediador e abusador…



Mas ele voltou, e com o mesmo crime! Pra quem ainda não tá lembrado, ele é aquele cara que se passava por parceiro de Influencers digitais, caçava na internet pessoas desse perfil e falava que era massoterapeuta…



Se passava por homossexual para ficar sozinho com mulheres, em locais reservados, e abusava delas! Ele foi preso em 2021, mas logo ganhou liberdade…



Agora, foi preso novamente, só que com o nome de “Fernando”. O nome podia ser novo, mas o modus operandis era o mesmo!



Atrai influenciadoras e comete os abusos.



É claro que ninguém tá aqui pra discutir decisão da justiça, mas argumentar a gente pode… Como um cara como esse ganha liberdade? Ele ganhou e continuou cometendo os mesmos crimes!



E isso me deixa muito intrigada! Ele foi preso de novo, mas quem garante que já já não estará solto? Não dá…



No caso de determinados crimes, só um psicólogo ou psiquiatra pode explicar o que passa com ele, para que um laudo seja dado a respeito!



Ele se usa da fragilidade, da vulnerabilidade de meninas que correm atrás de parcerias honestas na internet… E se duvidar essas moças ainda são julgadas, carregam a culpas mesmo depois de serem abusadas! Ao invés de culparem o abusador.



Ainda bem que elas enfrentaram a própria dor e denunciaram…



Matheus voltou pra cadeia. E a gente espera que não seja mais solto. Porque se for, quantas vezes vamos precisar falar dele ou de outros Matheus por aí?



Por mais que a gente lute, há muitas falhas. Não é fácil.



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Já que tem gente que diz por aí que o ano só começa depois do Carnaval, então agora é pra valer!



E eu tô falando principalmente para aqueles que trabalham, ou deveriam trabalhar, em prol da cidade e do país! Alô, autoridades, parlamentares…



É lógico que todo mundo tem direito a folga, a cair na folia, mas a labuta pra alguns acabou de começar, já que teve eleição há pouco tempo. Alguns já são velhos conhecidos, mas todo mundo tem, mais do que nunca, obrigação de mostrar serviço e fazer acontecer. Colocar em prática tudo aquilo que foi mostrado em campanha!



Então bora começar, né?! Hora de deixar a internet de lado, as cutucadas no que considera oposição, e arregaçar as mangas pelo povo do nosso Rio. Simbora!



TÁ BONITO!

A canadense Jennifer Jones, presidente do Rotary InternacionalDivulgação

Vocês sabiam que na próxima terça o Rotary completa 100 anos aqui no Brasil? Pra quem não tá por dentro, a associação tem vários projetos sociais no mundo e uma de suas principais bandeiras é a erradicação da paralisia infantil no mundo!



E a primeira mulher a ser presidente do Rotary, a canadense Jennifer Jones, chega amanhã ao Rio para uma série de compromissos em comemoração ao centenário no país. Na solenidade, Jennifer vai abordar temas como a atuação dos associados em projetos sociais pelo Brasil, o trabalho do Rotary na pandemia e também a promoção de iniciativas em prol do empoderamento feminino.



Já gostei, hein… Uma entidade séria, respeitada no mundo inteiro, agora centenária no Brasil, e ainda comandada por uma mulher? Aí sim!



É mulher no topo, em qualquer lugar!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Um salve para o Rotary e para todas as mulheres, e tenho dito!