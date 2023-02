Testemunhas contaram que Hallan Luis Silva Ramos, 7, ficava sozinho com irmãos de 8 e 4 anos para mãe sair com amigos - Reprodução

Publicado 26/02/2023 19:58 | Atualizado 27/02/2023 11:31

Rio - Uma criança, de 7 anos, morreu na tarde desta domingo (26) após cair de uma altura de quatro metros de um apartamento no Andaraí, Zona Norte do Rio. As primeiras informações apontam que o menino estava em casa sem a presença de responsáveis.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí foi acionada para a Rua Dona Amélia para verificar uma ocorrência envolvendo criança. Ao chegar no local, o fato foi constatado e o menino encontrado sem vida, na frente da portaria do prédio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Vila Isabel foram acionados por volta das 12h25 e constataram o óbito.

As primeiras informações apontam que a criança estava em casa, junto com o irmão de 9 anos, sem a presença dos responsáveis. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).

Questionada, a Polícia Civil informou que a perícia foi feita no local e os agentes vão ouvir testemunhas e familiares da vítima. Outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso e localizar os responsáveis pela criança.