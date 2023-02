Arthur Januário da Silva, o Bracinho - Reprodução

Arthur Januário da Silva, o BracinhoReprodução

Publicado 27/02/2023 08:05

Rio - Um criminoso, identificado como Arthur Januário da Silva, o Bracinho, foi preso no último domingo domingo (27) na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, suspeito de integrar o tráfico de drogas da região.



Bracinho foi capturado dentro da Comunidade da Chacrinha, onde policiais militares realizavam um patrulhamento no intuito de reprimir a disputa de área entre facções e a milícia.



Segundo a Polícia Militar, os agentes tiveram a atenção voltada para Arthur e seus comparsas, que agiam de maneira suspeita. Os suspeitos correram para o interior de uma casa abandonada e passaram a atirar contra a equipe, que revidou, iniciando a troca de tiros.