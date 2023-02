Policiais do 14° BPM (Gericinó) apreenderam um fuzil e duas pistolas - Divulgação / PMERJ

Policiais do 14° BPM (Gericinó) apreenderam um fuzil e duas pistolas Divulgação / PMERJ

Publicado 27/02/2023 09:58

Rio - Dois suspeitos morreram e um ficou ferido durante confronto com policiais militares, na manhã desta segunda-feira (27), na Zona Oeste do Rio. Na primeria ação da PM, agentes do 14° BPM (Bangu) foram atacados por criminosos e, segundo a corporação, após o confronto, dois suspeitos foram encontrados baleados. Na sequência, em outro ataque sofrido pelos policiais, o terceiro nome no comando do tráfico da Vila Kennedy, conhecido como "Bola", foi baleado na Avenida Brasil, na altura da comunidade.

Ainda não há informações sobre a identificação dos mortos. Porém, de acordo com o Hospital Albert Schweitzer, local onde os baleados foram levados, dois homens deram entrada já em óbito e um, que seria o Bola, tem quadro de saúde estável.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe policial do 14° BPM (Bangu) foi atacada durante um patrulhamento em uma comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade. Após a troca de tiros, dois criminosos foram mortos no confronto. Os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola.



Na mesma região, o Grupamento de Ações Táticas (GATE) foi atacado na Avenida Brasil, na altura da passarela da Metral. Foi quando os policiais perceberam que o "Bola", um dos chefes do tráfico da região, estava armado e ferido no local. As ocorrências foram encaminhadas para a 34° DP (Bangu).

Ainda nesta manhã, também na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, um criminoso foi preso por policiais do 14° Batalhão após assaltar uma van de passageiros, na mesma região.

Em decorrência dos confrontos na região, oito escolas da Vila Kennedy estão com o sistema remoto de aulas. Para a Secretaria Municipal de Educação, a adaptação foi necessária para garantir a segurança dos alunos e dos funcionários durante as ações policiais da manhã desta segunda-feira (27).