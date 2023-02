As acusadas e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 5ª DP (Mém de Sá) - Divulgação

Rio - A Polícia Militar apreendeu, em menos de 48 horas, mais de três mil munições e armas com mulheres que embarcavam e desembarcavam na Rodoviária do Rio neste último final de semana. De acordo com uma das suspeitas, parte do armamento seria entregue na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Segundo a corporação, a ação foi realizada por policiais militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). No flagrante, uma das mulheres tinha acabado de desembarcar de um coletivo da empresa Expresso União, que vinha de Minas Gerais, e demonstrava estar bastante nervosa com a presença dos policiais na plataforma. Na abordagem, os agentes encontraram com a suspeita 2.174 munições de calibre 9 mm e outras 300 munições de calibre 45 que seriam entregues pela acusada na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Em outra das plataformas da rodoviária, os militares prenderam uma segunda mulher, que se preparava para embarcar em um ônibus da empresa Águia Branca, com destino a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Com ela foram encontradas quatro pistolas, nove carregadores e 20 munições durante os procedimentos de revista e abordagem policial. Questionada pelos agentes, ela informou ser natural do Estado de Vitória e que não sabia em qual comunidade do Rio de Janeiro recebeu os armamentos.

Uma outra mulher também foi presa por transportar munições na Rodoviária Novo Rio. Oriunda de Joinville, ela desembarcou de um ônibus vindo de São Paulo e apresentou nervosismo no terminal. Com a suspeita, foram apreendidas mil munições calibre 9 mm e 800 de calibre 556 dentro da mala

As acusadas e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 5ª DP (Mém de Sá) onde as ocorrências foram registradas.