Mulher é presa portando quatro pistolas e munições na Rodoviária Novo RioDivulgação

Publicado 26/02/2023 15:58 | Atualizado 26/02/2023 16:25

Rio - Uma mulher do Espírito Santo foi presa na Rodoviária Novo Rio, na Região Central da cidade, após agentes encontrarem em sua posse quatro pistolas, nove carregadores e 20 munições. A prisão foi efetuada por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

A mulher, cuja identidade não foi revelada, foi encaminhada para a 5ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.

Casos recentes

Na noite da sexta-feira passada (24), uma mulher foi presa com mais de mil munições na Rodoviária Novo Rio. Os agentes abordaram a suspeita, que apresentou nervosismo ainda no Terminal de Desembarque. A mulher foi presa em flagrante. Ela seria oriunda de Joinville e desembarcava de um ônibus vindo de São Paulo.

Já na noite de sábado (25), outra pessoa do sexo feminino foi detida também na Rodoviária ao desembarcar com mais de duas mil munições . O material vindo de Minas Gerais tinha a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, como destino. Na bagagem da moça, os agentes encontraram duas mil e trezentas munições de calibre 9mm e 45 mm