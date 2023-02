Pistola e arma falsa apreendidas pelos policiais militares após o tiroteio em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 26/02/2023 12:40

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto com policiais militares neste domingo (26), na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com a PM, o suspeito estava realizando assaltos pela via com outros dois comparsas.

Pela manhã, os policiais do 20º BPM (Mesquita) receberam uma denúncia sobre roubos em série que estariam sendo praticados na região. Ao avistar um grupo de três suspeitos, a equipe deu ordem de parada, mas que não teria sido respeitada.

Os criminosos, então, atiraram contra os agentes, iniciando o confronto. Após a troca de tiros, um dos assaltantes foi encontrado ferido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Não há informações sobre seu estado de saúde. Outro suspeito foi preso e o terceiro conseguiu fugir.

Com os detidos em flagrante, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador e uma réplica de arma. Em nota, a PM informou que a viatura ficou com diversas marcas de tiro, mas não houve militares feridos durante a ação. A ocorrência segue em andamento.