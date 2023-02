Vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 26/02/2023 17:59 | Atualizado 26/02/2023 18:28

Rio - Um idoso, de 61 anos, foi baleado no abdômen, na tarde deste domingo (26), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A suspeita é de que o próprio filho da vítima tenha realizado o disparo depois de uma discussão familiar.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a Rua Carlos Fontaine, no bairro Jardim Catarina, para verificar ocorrência com baleado. Chegando ao local, os policiais constataram que um idoso, que não teve a identidade revelada, foi ferido por arma de fogo.

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde foi constatada a necessidade de uma cirurgia para retirada da bala que será realizada ainda neste domingo (26). Segundo a assessoria do hospital, o estado de saúde do idoso é estável.

A PM também informou que apreendeu o revólver que estava na residência onde aconteceu o ferimento. Não há informações sobre presos na ação.