Foram apreendidas 1.000 munições calibre 9mm e 800 calibre 556 - Reprodução

Foram apreendidas 1.000 munições calibre 9mm e 800 calibre 556 Reprodução

Publicado 25/02/2023 09:33 | Atualizado 25/02/2023 10:35

Rio - Uma mulher foi presa, na noite desta sexta-feira (24), com mais de mil munições na Rodoviária Novo Rio, na Região Central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (Bptur) estavam em patrulhamento no local quando perceberam a mulher, que não teve a identidade revelada, demonstrando nervosismo ao ver a equipe policial.

Mil e oitocentas munições - dos calibres 9 e 5,56 mm - foram apreendidas, há pouco, por nossos policiais do #BPTur, durante abordagem realizada no Terminal de Desembarque da Rodoviária do Rio. Uma mulher foi presa em flagrante na ação. pic.twitter.com/BG5Jrq7oSp — @pmerj (@PMERJ) February 25, 2023

Nesse momento, os agentes abordaram a suspeita ainda no Terminal de Desembarque. A mulher foi presa em flagrante. Ela seria oriunda de Joinville e desembarcava de um ônibus vindo de São Paulo. Nesse momento, os agentes abordaram a suspeita ainda no Terminal de Desembarque. A mulher foi presa em flagrante. Ela seria oriunda de Joinville e desembarcava de um ônibus vindo de São Paulo.

Ao total, foram apreendidas 1.000 munições calibre 9mm e 800 calibre 556 dentro da mala da suspeita. Ainda não há informações sobre o local de destino e de origem dos equipamentos.

A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República).