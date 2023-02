Fernando Figueira Machado, de 34 anos, foi morto durante ação da PM em Angra - Reprodução

Fernando Figueira Machado, de 34 anos, foi morto durante ação da PM em AngraReprodução

Publicado 26/02/2023 08:51 | Atualizado 27/02/2023 12:39

Rio - O policial militar Fernando Figueira Machado, de 34 anos, morreu, na noite deste sábado (25), após ser baleado em um confronto com criminosos em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense.



O cabo da PM participava de uma ação na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí. De acordo com o comando da unidade, o militar chegou a ser socorrido para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio das redes sociais, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo.

Lamentamos profundamente a morte do Cabo Fernando Figueira Machado, ocorrida na noite deste sábado (25/02).



Nosso policial foi baleado durante um confronto na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, na cidade de Angra dos Reis, Costa Verde Fluminense. (+) pic.twitter.com/Ijtmr2vnjV — @pmerj (@PMERJ) February 26, 2023

Um outro policial também ficou ferido durante a troca de tiros entre um grupo de criminosos armados e os agentes.



O militar, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para o Hospital da Praia Brava e o quadro de saúde dele é considerado estável.



O cabo Figueira era lotado no 33° BPM (Angra dos Reis) e ingressou na Corporação no ano de 2012. Ele deixa um filho de 12 anos. Até o momento, não há informações sobre o velório ou enterro do policial.