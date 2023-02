Asfalto cedeu em uma rua que da acesso para a Avenida Brasil e grande parte da via caiu em um rio local - Reprodução

Publicado 27/02/2023 12:22

Rio - Uma enorme parte do asfalto da Rua André Filho, em Irajá, na Zona Norte, cedeu na manhã desta segunda-feira (27). Uma faixa da via que da acesso para a Avenida Brasil desmoronou e caiu dentro do Rio dos Cachorros.

A CET-Rio está no local orientando o tráfego da região e, segundo a companhia, o trecho está completamente interditado com blocos de concreto. Por avaliação dos engenheiros responsáveis, terá uma sinalização pertinente até que a rua esteja viabilizada para o trânsito de veículos.

De acordo com a Rio-Águas, fundação responsável pelo saneamento, o trecho começou a ceder antes do Carnaval. Houve uma vistoria, no último dia 15, no riacho que sofreu com a queda do asfalto e um projeto de recuperação começou a ser estudado nas margens do Rio dos Cachorros. Os serviços para sanar o acontecimento de hoje (27), está previsto para iniciar em abril.

Em nota, a Rio-Águas revelou que o muro é antigo e que a base sofreu o colapso devido as fortes chuvas que ocorrem no Rio de Janeiro. O órgão iniciará, esta semana, a limpeza do canal e tomará medidas de proteção para reduzir os danos nas margens.

Após o ocorrido, pessoas mostraram sua indignação nas redes sociais. "Cadê a prefeitura? Eduardo Paes, [a rua] vai ficar assim?", disse uma mulher descontente.

