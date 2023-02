Linha 2 do VLT terá alteração temporária para embarque e desembarque de passageiros - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Linha 2 do VLT terá alteração temporária para embarque e desembarque de passageirosVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 27/02/2023 12:08

Rio - A estação Central do VLT ficará fechada por um mês a partir da próxima segunda-feira (6) para obras no pavimento das plataformas. Durante a reforma, a Linha 2 terá alterações temporárias para embarque e desembarque de passageiros.

De acordo com o VLT Carioca iniciará, A área em obras será cercada com tapumes e sinalizada. Na primeira fase, as intervenções serão executadas na plataforma sentido Praça XV, na sequência, o trabalho será feito sentido Praia Formosa, ambos na Linha 2. Para garantir o atendimento aos clientes, o embarque e o desembarque deverão ocorrer na parada Cristiano Ottoni – Pequena África, cerca de 500 metros de distância da estação Central.



A partir desta segunda (27), os clientes serão alertados da intervenção por meio de painéis eletrônicos nas estações, áudios no interior dos trens, banners, além do site e das redes sociais do VLT. É importante ressaltar que não haverá mudança na operação da Linha 3 (Central x Santos Dumont).