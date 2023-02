Trio recebeu atendimento depois de cair de moto na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca - Divulgação

Trio recebeu atendimento depois de cair de moto na Avenida Ayrton Senna, na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 27/02/2023 18:24

Rio - Três homens, suspeitos de tentarem assaltar uma loja de departamentos, foram presos na tarde desta segunda-feira (27) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um dos envolvidos tentou subornar policiais com a quantia de R$ 1.500,00.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), agentes da Operação Segurança Presente prenderam os suspeitos na Avenida Ayrton Senna depois de uma perseguição, após o trio tentar fugir em uma moto. A tentativa de assalto aconteceu em um estabelecimento na Avenida Olegário Maciel, próximo à estação de metrô Jardim Oceânico.

Durante a tentativa de assalto, o gerente da loja conseguiu deixar o estabelecimento e pediu ajuda a uma viatura da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O policial iniciou a perseguição e encontrou agentes do Barra Presente, que também passaram a seguir o trio e conseguiram capturá-lo.



Depois de caírem da moto, que foi furtada no último dia 15, em Bonsucesso, de acordo com a Segov, os assaltantes foram socorridos no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O trio conseguiu se desfazer da arma do crime durante a fuga e não levou itens da loja de departamentos.



O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e os suspeitos receberam voz de prisão por tentativa de roubo e receptação. Um deles, identificado como Alan Daniel Pequeno, de 35 anos, ainda responderá por corrupção ativa, já que tentou subornar os agentes do Segurança Presente com R$ 1.500.